Москва, 10 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Пока никаких решений об изменении статуса специальной операции, которая проводится на территории б. УССР, на контртеррористическую не принималось. Об этом 10 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации в б. УССР

Он также отметил, что не было и никаких решение о введении военного положения в отдельных регионах страны.

«На настоящий момент никаких решений на этот счёт не принималось», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что после воссоединения Запорожской области с Россией статус военной спецоперации следует изменить на контртеррористический. По его словам, изменение статуса операции позволит быстро и эффективно навести порядок на освобождённых территориях.

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На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что переформатирование специальной военной операции в контртеррористическую является прерогативой президента России Владимира Путина. Однако, по его словам, на сегодняшний момент никаких таких решений не принималось.

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