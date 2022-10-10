Ярославль, 10 октября 2022, 13:10 — REGNUM Площадь возгорания склада в Бурмакино Ярославской области составила 600 метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ярославской области.
Локализован пожар на площади уже в 700 квадратных метров был в 12:52.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в посёлке Бурмакино в цехах арсенала ВМФ произошёл пожар. По предварительным данным там сдетонировала часть торпед, предназначенных для утилизации.
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