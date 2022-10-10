Ярославль, 10 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Площадь возгорания склада в Бурмакино Ярославской области составила 600 кв. метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ярославской области.

Дым от пожара в Бурмакино

«Сообщение о пожаре в цехе по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, поселок Бурмакино поступила в ГУ МЧС России по Ярославской области. Незамедлительно на место вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. В настоящее время проводится тушение. Площадь возгорания 600 квадратных метров. К тушению привлечены 34 человека и 8 единиц техники», — пояснили в ярославском МЧС текущую ситуацию.

Локализован пожар на площади уже 700 квадратных метров был в 12:52.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в посёлке Бурмакино в цехах арсенала ВМФ произошёл пожар. По предварительным данным, там сдетонировала часть торпед, предназначенных для утилизации.