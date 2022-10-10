Ленский район, Якутия, , 13:06 — REGNUM СМИ Якутии публикуют информацию о том, что мобилизованные из Ленского района недовольны посылками, которые получили в качестве помощи. Власти муниципалитета опровергают информацию о недостаточности подддержки, указывая что для резервистов собрано уже более 400 тыс. рублей, сообщило ЯСИА.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ленские призывники, проходящие подготовку в статусе мобилизованных под Улан-Удэ, получили посылки от жителей Ленского района. Посылки прибыли в воинскую часть уже 1 октября. Всего под Улан-Удэ подготовку проходят 60 жителей района, остальные находятся в Хабаровске, Уссурийске и Владивостоке. Были и адресные посылки, и помощь, которую собирали на пункте сбора в комитете по молодёжной и семейной политике. В ответ они передали письма своим семьям», — отметил глава района Жумарт Абильманов.

Ранее публиковалось аудиосообщение резервиста из Ленинского района, в котором он говорил, что мобилизованные из муниципалитета получили по пакетику с таблетками, тогда как мобилизованным из других регионов выдали наколенники, хорошую форму, тактическую обувь.

«Администрация Ленского района находится на связи со всеми мобилизованными гражданам, в том числе в Хабаровском и Приморском краях. В данный момент идет сбор информации по потребностям призывников», — проинформировали в ответ власти.

Как сообщало ИА REGNUM, участники спецоперации в защиту Донбасса из Якутии получили посылки и автомобиль, переданные общественной палатой региона. Бойцы назвали помощь нужной и поблагодарили главу республики и земляков.