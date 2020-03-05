Удары нанесены по объектам военного управления Украины, связи и энергетики — Путин.
Сегодня утром нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, заявил Путин.
Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.
Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы
Киевский режим давно использует террористические методы. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России.
Ответы со стороны России будут жесткие и по масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ — Путин.
Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно — Путин.
СБУ уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС — Путин.
Также Владимир Путин рассказал о попытке подрыва «Турецкого потока».
Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Владимир Путин.
Он отметил, что СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС.
Путин начал оперативное совещание Совбеза России.
Двусторонних встреч с членами Совбеза, включая министра обороны России Сергея Шойгу, нет в графике президента страны Владимира Путина в понедельник, 10 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нанесение ударов по территории бывш. УССР. Песков рассказал журналистам, что Россия действует в рамках специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Он предложил дождаться ответа Министерства обороны РФ.