10 октября состоится оперативное совещание Совета безопасности РФ, которое проведет президент России Владимир Путин. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне президент России провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, который доложил, как идет расследование теракта на Крымском мосту. Уголовное дело возбуждено по статье «Терроризм». Следствие продолжается.

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