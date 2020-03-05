10 Октября
 
13:06

Удары нанесены по объектам военного управления Украины, связи и энергетики — Путин.

13:05

Сегодня утром нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, заявил Путин.

Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.

13:05

Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы

Киевский режим давно использует террористические методы. Об этом 10 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России.

13:04

Ответы со стороны России будут жесткие и по масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ — Путин.

13:04

Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно — Путин.

13:03

СБУ уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС — Путин.

13:03

Также Владимир Путин рассказал о попытке подрыва «Турецкого потока».

13:03

Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Владимир Путин.

Он отметил, что СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС.

13:02

Путин начал оперативное совещание Совбеза России.

13:01

Двусторонних встреч с членами Совбеза, включая министра обороны России Сергея Шойгу, нет в графике президента страны Владимира Путина в понедельник, 10 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

13:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нанесение ударов по территории бывш. УССР. Песков рассказал журналистам, что Россия действует в рамках специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Он предложил дождаться ответа Министерства обороны РФ.