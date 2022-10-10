Волжский, Волгоградская область, 10 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Виновным в злоупотреблении полномочий признан бывший вице-мэр города Волжский Волгоградской области Виктор Сухоруков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Чиновника обвиняли в том, что он запретил своим подчинённым участвовать в рассмотрении иска городской администрации к коммерческой фирме. Организация задолжала муниципалитету 39 млн рублей.

Суд назначил виновному три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретил ему в течение двух лет занимать должности госслужбы.