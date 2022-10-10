Село Сакмара, Оренбургская область, 10 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Прокуратура Оренбургской области заявила об улучшении экологической ситуации и существенном сокращении количества вредных выбросов в атмосферу в посёлке Красный Коммунар Сакмарского района. Это стало возможным благодаря вмешательству надзорного ведомства и личному контролю проблемы со стороны прокурора региона Руслана Медведева.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

Ранее Медведев провел межведомственное совещание с участием контрольно-надзорных органов по вопросам в сфере экологии в посёлке, скоординировав работу всех ответственных органов и служб. Из-за выявленных нарушений к руководителям нефтяных предприятий принят комплекс мер прокурорского реагирования. Общая сумма штрафов превысила 250 тыс. рублей. Было организовано регулярное дежурство специализированной лаборатории с отбором проб на границе санитарно-защитной зоны нефтеналивного комплекса с жилой застройкой.

В судебном порядке от двух компаний-эксплуатантов (АО «Преображенскнефть», АО «Ойлгазтэт») нефтеналивного комплекса в Красном Коммунаре потребовали разработать и установить санитарно-защитную зону. Суд удовлетворил прокурорский иск. Организации обязаны до 1 декабря 2022 года получить решение по установлению санитарно-защитной зоны.

Кроме того, в целях устранения нарушений, выявленных в деятельности ООО «Роста-Терминал», в суд направлено исковое заявление с требованием разработать проект расчетной санитарно-защитной зоны для пункта налива и отгрузки нефти, расположенного в селе Дворики. Компании дан срок — до 31 декабря 2022 года — для разработки проекта.