Красноярск, , 12:57 — REGNUM В Красноярске прокуратура проводит проверку по факту травмирования детей во время учебного занятия в средней школе №90 в Кировском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратура Ysia.ru

По предварительным данным, 7 октября около 09:00 по местному времени на уроке истории в седьмом классе на детей с потолка обрушились люминесцентные лампы. Пострадали три ученицы. Девочек осмотрели школьные медработники, им оказана первая помощь. Дополнительная помощь врачей не понадобилась.

Учебный класс закрыт, специалисты осмотрели светильники во всех помещениях школы.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности детей, установке и ремонту освещения в школе.

Будут приняты меры реагирования, решён вопрос об ответственности виновных лиц, в том числе о компенсации морального вреда, причинённого детям.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в башкирском городе Бирске обрушилась часть здания бывшей школы №10.

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