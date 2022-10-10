Улан-Удэ, 10 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Бурятии вынесли приговор 45-летнему жителю Москвы, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По данным следствия, в начале 2021 года мужчина под вымышленным именем в соцсети вступил в переписку с восьмилетней девочкой из Улан-Удэ. Представившись сотрудником модельного агентства, он заставил ребёнка сделать интимную фотографию и отправить ему.

По итогам слушаний мужчина был признан виновным и приговорён к 16 годам колонии строгого режима. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина не раз требовал от детей интимные фотографии, представляясь работником модельного агентства или врача-гинеколога.

«Выделенные материалы направлены по территориальной подследственности. Не исключено, что мужчину ждут новые уголовные дела», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хоринском районе республики 66-летнего пастора религиозной организации обвинили в совращении детей. Мужчина совершал против сексуальные преступления в здании церкви.

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