Москва, 10 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Россия и Соединенные Штаты не обсуждали проведение переговоров Москвы и Киева. Об этом 10 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, никаких контактов на этот счет не было», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что выход из ситуации вокруг территории б. УССР нужно искать дипломатическим путем.

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