Москва, 10 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нанесение ударов по территории бывш. УССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков рассказал журналистам, что Россия действует в рамках специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Он предложил дождаться ответом Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков анонсировал заседание Совбеза России, которое проведёт президент РФ Владимир Путин.