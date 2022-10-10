Париж, , 12:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выражает «глубокую озабоченность» в связи с ситуацией на территории бывшей УССР, передает BFM TV.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава французского государства подтверждает готовность «увеличить» военную поддержку Киева.

Эммануэль Макрон в понедельник утром, 10 октября, отреагировал на ситуацию в Киеве и выразил «глубокую озабоченность». Президент также подтвердил главе киевского режима Владимиру Зеленскому свое обязательство «увеличить» военную поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский просит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца дать ответ России.

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