Москва, , 12:55 — REGNUM В настоящее время не принималось решения о переформатировании специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил России в контртеррористическую операцию (КТО). Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На настоящий момент никаких решений на этот счёт не принималось», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в течение часа-полутора пройдёт заседание Совета безопасности России под председательством президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина.