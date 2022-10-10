Кологрив, Костромская область, 10 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Глава Кологривского округа Костромской области Сергей Данилов пообещал отремонтировать мост через реку Пеженгу, соединяющий жителей посёлка Колохта с райцентром — Кологривом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Лундовских Мост через реку Пеженгу в Кологривском района Костромской области

«Решаются вопросы по ремонту моста. Кроме этого, спланированы мероприятия по сооружению объездного пути», — сказал Данилов.

Сроки, в которые будет смонтирован объездной путь через реку и произведен ремонт моста, чиновник не смог сообщить «в силу определенных обстоятельств».

Напомним, переправа сломалась поздно вечером 6 октября. На деревянный мост, способный принимать машины весом до 12 тонн заехал 60-тонный лесовоз. В результате одна из полос переправы оказалась сломана. По сведениям МЧС речь идёт только о настиле, однако местные жители сообщают, что из-за старости проломились в том числе несущие балки моста.

Деревянный мост в этом месте был построен в 2013 году и до происшествия с большегрузом по сведениям Данилова находился в «нормативном» состоянии. Однако, его слова опровергают местные жители. Они говорят, что мост «давно прогнил из-за сырости» за время эксплуатации.