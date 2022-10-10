Екатеринбург, 10 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка в одной из школ Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

По предварительной информации, на ученика седьмого класса напала мать другого школьника. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о ходе проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный следственный комитет устанавливает обстоятельствах произошедшего. Ведётся опрос свидетелей и родителей пострадавшего ребёнка.