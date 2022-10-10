Москва, 10 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Количество преступлений в Москве за первые девять месяцев 2022 года сократилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Полина Волхова ИА REGNUM Москва

«За девять месяцев 2022 года в Москве совершено 104 тыс. 507 преступлений (минус 2,5% по сравнению с прошлогодним показателем)», — сказано в сообщении. Отмечается, что из общего числа преступлений 37 тыс. 972 (минус 12% по сравнению с показателем 2021 года) были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, количество преступлений в отношении детей и подростков в Саратовской области за восемь месяцев 2022 года снизилось на 10%. Преступления в отношении детей в Саратовской области сократились с 1356 до 1216, из них более половины приходится на неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних (56,3%, или 685 преступлений).