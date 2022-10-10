Москва, , 12:53 — REGNUM Инфляция в РФ ускорилась, и часто проценты по вкладам не покрывают обесценивание денег, но альтернатив для сбережений у граждан России сейчас практически нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повышенный спрос на наличность в первые дни после объявления частичной мобилизации — вполне закономерная эмоциональная реакция людей, — сказал экономист. — Отток денег из банков связан с неопределенностью и паническими ожиданиями скорого «краха миропорядка». Однако после охлаждения этих эмоций отток денег из банков стал уменьшаться».

По его словам, в настоящее время нет каких-либо серьезных оснований для быстрого оттока денег из финансовых учреждений.

«Да, инфляция ускорилась, и часто проценты по вкладам не покрывают обесценивание денег, но альтернатив для сбережений сейчас практически нет. Фондовый рынок сильно подорвал доверие инвесторов. А драгоценные металлы имеют большой спред», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай пятый месяц подряд наблюдается приток сбережений в банки.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае пятый месяц наблюдается рост количества банковских вкладов жителей