Москва, 10 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Инфляция в РФ ускорилась, и часто проценты по вкладам не покрывают обесценивание денег, но альтернатив для сбережений у граждан России сейчас практически нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Повышенный спрос на наличность в первые дни после объявления частичной мобилизации — вполне закономерная эмоциональная реакция людей, — сказал экономист. — Отток денег из банков связан с неопределенностью и паническими ожиданиями скорого «краха миропорядка». Однако после охлаждения этих эмоций отток денег из банков стал уменьшаться».

По его словам, в настоящее время нет каких-либо серьезных оснований для быстрого оттока денег из финансовых учреждений.

«Да, инфляция ускорилась, и часто проценты по вкладам не покрывают обесценивание денег, но альтернатив для сбережений сейчас практически нет. Фондовый рынок сильно подорвал доверие инвесторов. А драгоценные металлы имеют большой спред», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай пятый месяц подряд наблюдается приток сбережений в банки.