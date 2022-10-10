Кишинёв, , 12:52 — REGNUM Структуры молдавской армии 10 октября зарегистрировали три случая, когда российские ракеты якобы пролетели через воздушное пространство Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба минобороны ведомства.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным оборонного ведомства, ракеты пролетели в сторону б. УССР. Сообщается, что эту информацию подтвердили оборонные ведомства Румынии и киевского режима.

«Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдавия и, в частности, для гражданских самолетов, летающих над воздушным пространством страны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября в Киеве, Львове и ряде других городов б. УССР прогремели взрывы.

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