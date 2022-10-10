Москва, 10 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В течение часа-полутора пройдёт заседание Совета безопасности России под председательством президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина. Об этом 10 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Совбез под председательством Путина пройдёт в течение часа-полутора.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября на территории бывш. УССР зафиксировали серию взрывов, выведены из строя объекты критической инфраструктуры.