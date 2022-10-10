Москва, , 12:52 — REGNUM Результатом санкций Евросоюза против РФ может стать разбалансировка на мировом рынке, эскалация энергетического кризиса в Европе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова.

Штаб-квартира ОПЕК Priwo

«Уровень добычи нефти странами ОПЕК+ в августе 2022 года составил 43,856 млн баррелей в сутки. Согласно договоренностям по итогам заседания 5 октября 2022 года, уровень сокращения составит 2 млн баррелей, или 5%. При этом уровень добычи в августе 2022 года России и Саудовской Аравии установлен на уровне 11,004 млн баррелей в сутки, а уровень сокращения — 526 тыс. баррелей в сутки. Сообщение о сокращении уже было отыграно в цене на нефть на мировых рынках, поэтому цена не поднялась выше 94 долларов за баррель. Общее предложение на мировом рынке нефти должно сократиться, однако объём такого сокращения значительно ниже относительно ограничений Евросоюза по транспортировке российской нефти морским транспортом по лимитированным ценам», — сказала она.

Таким образом, текущие ограничения, введенные ОПЕК+, — это лишь способ решить вопрос избытка нефти после того, как Европа сама отказалась от значительного объёма экспортных поставок из России.

«Так, в августе 2022 года экспорт нефти из российских портов Новороссийск, Приморск и Усть-Луга, традиционно ориентированных на европейских потребителей, составил сопоставимые 2,1 млн баррелей в сутки. Результатом санкций Евросоюза может стать разбалансировка на мировом рынке, эскалация энергетического кризиса в Европе. ОПЕК+ лишь применяет подходы, которые позволят сбалансировать спрос и предложение на мировом рынке», — сказала Сафонова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз о том, что дальнейшие действия ОПЕК+ по сокращению или наращиванию объемов добычи нефти будут зависеть от перспектив возращения на мировой энергетический рынок Ирана.

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