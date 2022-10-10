Чебоксары, 10 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поручил всем органам исполнительной и муниципальной власти пересмотреть бюджеты, которые планировалось направить на новогодние праздничные мероприятия. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

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«Отменить все праздничные мероприятия, а средства, которые высвобождаются, направить на помощь мобилизованным и их семьям», — написал глава республики.

Кроме того, он подчеркнул, что в ближайшее время будет подписан указ о комплексной поддержке частично мобилизованных граждан, в который включен полный перечень мер поддержки.

Всем ответственным ведомствам и органам власти необходимо в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в нормативно-правовые документы. Тогда все эти меры начнут работать в полном объеме, и семьи мобилизованных получат положенные им формы поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отказе от масштабных новогодних мероприятий или сокращении расходов на праздничные программы на фоне поддержки семей мобилизованных заявили власти Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, тюменского Тобольска, Благовещенска.

При этом замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин назвал инициативы об отказе от новогодних мероприятий преждевременными. По его словам, у Вооружённых сил РФ в данный момент есть всё необходимое для оснащения всех подразделений и каждого военнослужащего, и это касается и районов проведения спецоперации, и мест подготовки призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. В то же время замминистра обороны выразил признательность за поддержку, которая оказывается регионами РФ

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