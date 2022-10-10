Москва, 10 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в течение часа начнёт оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 10 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Достаточно скоро, в течение часа», — ответил Песков на вопрос о том, когда начнется совещание Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) проинформировал о подрыве грузовика утром 8 октября на Крымском мосту. В результате загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролёта моста. По предварительным данным СКР, погибли три человека. Заказчики и исполнители теракта — спецслужбы киевского режима.