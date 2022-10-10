Эль-Кувейт, , 13:07 — REGNUM Власти Кувейта планируют построить новый морской причал для погрузки топлива с нефтеперерабатывающего завода «Аль-Ахмади» на танкеры. Об этом 10 октября сообщает кувейтская официальная газета «Al-Anbaa».

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, решение принято властями страны с целью расширить свои экспортные возможности.

Отмечается, что НПЗ «Аль-Ахмади» является крупнейшим предприятием страны по переработке нефти и может в ближайшее время нарастить объёмы отгрузки экспортной продукции.

Как отмечает «Al-Abnaa», кувейтская компания «National Petroleum», которой принадлежит НПЗ, пригласила к проекту строительства нового причала ряд иностранных консультантов.