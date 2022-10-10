Москва, , 12:50 — REGNUM Главный недостаток юаня как средства для сохранения сбережений состоит в его ограниченной конвертации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Китайские юани Junjiewu99

«Возможно, что для сохранения средств жителям РФ стоит перейти в альтернативные валюты. Например, юань, дирхам, лиру или другие валюты. Приобретать эти валюты будет выгодно бизнесу, который налаживает деловые связи с партнерами из этих стран, — сказал Щербаченко. — Но если выбирать юань, лиру или дирхам, нужно знать об их особенностях. Центральный банк Китая давно проводит политику дешевого юаня. Одно из преимуществ юаня — это валюта дружественной страны. Недостаток юаня заключается в ограничении конвертации валюты. К плюсам лиры относят повышение объёма торговли с Россией и её доступность в России. К минусам — в Турции сейчас одна из самых высоких инфляций в мире. Минус дирхама — это то, что его курс более 40 лет фиксирован к доллару США, для этого у ОАЭ есть фиксированный денежный поток в долларах и большой объем валютных резервов».

В текущей ситуации, как полагает Щербаченко, все вложения в другие валюты стоит рассматривать как инвестиции.

«На мой взгляд, объем иностранных валют в вашем капитале не должен превышать 10%», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время вложения в валюту — это риск, который связан не только с волатильностью, но и с геополитическими факторами.

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