Киев, 10 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Действие воздушной тревоги на территории Киева продолжалось в течение рекордного времени. Об этом 10 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

«Воздушная тревога длилась в Киеве рекордные 5 часов 37 минут», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны.