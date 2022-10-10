Москва, , 12:49 — REGNUM В настоящее время тем жителям РФ, которые располагают сбережениями в евро и долларах, не стоит торопиться и обменивать их на рубли или иные валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ количество валютообменных операций выросло на 15%.

Доллар и евро Pixabay.com

«После снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5% жители РФ активно ищут места размещения денежных средств, завершается период банковских вкладов, открытых под высокие процентные ставки, — сказал Щербаченко. — Одни стремятся продать валюту, другие активно её покупают. На мой взгляд, сейчас тем, у кого есть сбережения в наличных долларах или евро, не стоит торопиться и принимать поспешные решения. Обменный курс сейчас невысокий. Если сумма наличных небольшая, стоит придержать их (наличные доллары и евро) у себя до того, как у вас состоится какая-то поездка за границу. Необходимо отметить, что наличные доллары и евро можно будет обменять на национальную валюту в той стране, куда вы планируете в дальнейшем поехать».

При этом он уточнил, что в настоящее время вложения в валюту — это риск, который связан не только с волатильностью, но и с геополитическими факторами.

«В конце сентября курсы доллара и евро показывали высокую волатильность, в течение дня их стоимость менялась на 7%. Покупать валюту или не покупать нужно исходя из своих долгосрочных задач. Сегодня хранить доллары и евро в банках по новым ставкам становится невыгодно, ставки минимальны. Хранить наличность дома, в свою очередь, — небезопасно. Можно купить безналичную валюту, однако ее сейчас сложно вывести, и есть риск полного запрета на хранение в банках. А если хранить наличную валюту, то её стоимость из-за ограничений ЦБ на 20-30% превышает биржевой курс», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 октября, доллар на Московской бирже подорожал до 61,11 рубля.

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