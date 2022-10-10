Москва, 10 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Российское общество должно консолидироваться и сплотиться в условиях внешнего давления, а также для помощи новым регионам. Об этом президент России Владимир Путин заявил 10 октября на встрече с избранными губернаторами.

ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что Россия сейчас сталкивается с внешним давлением. При этом ярко проявляются консолидация, сплочённость общества, которое готово прийти на помощь новым субъектам РФ, восстановить на освобождённых территориях мирную жизнь.

«Это накладывает и особую, ещё более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти, требует ещё большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей», — сказал Путин.

Глава государства поблагодарил всех, кто в регионах собирает гуманитарные грузы, берёт шефство над населёнными пунктами или целыми районами.

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