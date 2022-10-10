Париж, 10 октября 2022, 12:48 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Франции советует гражданам не посещать несколько городов на территории бывшей УССР, передает BFM TV.
Министерство иностранных дел Франции обновило рекомендации по поездкам для граждан Франции.
«Французам предлагается оставаться в укрытии и избегать любого перемещения», — указывает МИД Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский просит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца дать «жесткий» ответ России.
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