Париж, , 12:48 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Франции советует гражданам не посещать несколько городов на территории бывшей УССР, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Франции обновило рекомендации по поездкам для граждан Франции.

«Французам предлагается оставаться в укрытии и избегать любого перемещения», — указывает МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский просит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца дать «жесткий» ответ России.

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