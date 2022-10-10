Париж, 10 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Внешнеполитическое ведомство Франции советует гражданам не посещать несколько городов на территории бывшей УССР, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Министерство иностранных дел Франции обновило рекомендации по поездкам для граждан Франции.

«Французам предлагается оставаться в укрытии и избегать любого перемещения», — указывает МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский просит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца дать «жесткий» ответ России.

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