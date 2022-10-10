Якутск, , 12:55 — REGNUM Добывающие компании Якутии передали около 2 млн рублей на нужды школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик. Деньги получили семьи детей и собрали их в школу, сообщило ЯСИА.

Школьники Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Помощь оказана школьникам, которые начали учиться в этом году в Якутии.

«На эти средства семьи приобрели детям школьную форму, рюкзаки, тетради, ручки, дневники и всё самое необходимое. Несмотря на введённые против РФ санкции, наши предприятия, местные специалисты продолжают работать, ставить новые рекорды», — подчеркнул министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Всего за год промышленники республики выделили на социальные цели порядка 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, участники спецоперации в защиту Донбасса из Якутии получили посылки и автомобиль, переданные общественной палатой региона. Бойцы назвали помощь нужной и поблагодарили главу республики и земляков.