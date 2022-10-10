Кишинёв, 10 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

В Кишинёве заявили, что над территорией страны пролетели ракеты, пущенные с российских кораблей в Чёрном море. В связи с происшествием, глава дипломатии Нику Попеску распорядился срочно вызвать пола России в Кишинёве для получения объяснений.

Уточняется, что всего якобы запустили три крылатые ракеты. Они пролетели в районе села Колбасна и города Сороки.