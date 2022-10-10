Минск, , 12:45 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск разместить в республике военных Вооружённых сил (ВС) России. Он заявил об этом 10 октября в ходе совещания по вопросам безопасности республики в Минске, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану», — сказал он, обращаясь к министру обороны Белоруссии Виктору Хренину.

При этом Лукашенко подчеркнул, что это должно быт сделано без каких-либо переборов, а также без нагнетания ситуации и обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что открытие киевским режимом второго фронта против Белоруссии является безумием с военной точки зрения, однако Киев начал этот процесс.