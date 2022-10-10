Владивосток, , 12:44 — REGNUM Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Приморского края направили помощь своим мобилизованным сотрудникам — выплатили им премии и помогли с покупкой тёплых вещей, экипировки и медикаментов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Со всеми нашими коллегами и их семьями держим постоянную связь. На днях передали в военные части Сибирцево, Ильинки, Сергеевки, где находятся наши сотрудники, очередные партии вещей — берцы, свитера, термобелье, перчатки, спортивные коврики, спальные мешки и медицинские аптечки в соответствии с потребностями наших призывников», — рассказал генеральный директор «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий.

Принято решение оказать дополнительную финансовую помощь в 15 тыс. рублей каждой семье, где есть мобилизованный.

Поддержали своих сотрудников, отправляющихся в зону боевых действий, и в «Приморском водоканале». Вместе с профсоюзной организацией предприятие оказало мобилизованным материальную помощь в размере 50 тыс. рублей. Параллельно инициативная группа сотрудников организовывала сбор и передачу 100 индивидуальных посылок в часть морской пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Владислав Шапша дал поручение главам всех муниципалитетов оперативно решать поступающие вопросы, связанные с семьями мобилизованных граждан.