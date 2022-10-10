Киев, , 12:45 — REGNUM Та часть жителей Киева и других городов б. УССР, которые радовались терактам и фотографировать у «марки с горящим Крымским мостом», теперь получили возможность увидеть картину с другой стороны, отмечают 10 октября в своих телеграм-каналах российские военкоры.

СВО к 11:00 10.10.2022 © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, утром 10 октяьря ВС России наносят серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. Сообщается о взрывах практически во всех регионах.

«Странно наблюдать за [киевскими] чатами. Вчера столько счастья было, столько радости, столько угроз. А теперь истерика. А удары по Киеву и Днепропетровску продолжаются», — отметил Георгий Медведев.

«Что там, очередь сфотографировать с маркой горящего Крымского моста еще стоит?» — уточнил Александр Коц.

При этом важно отметить, что никто в России не ведет себя аналогичным образом и не радуется ударам и разрушениям, а лишь приветствует справедливое возмездие, которое приближает конец террористического государства, подчеркивают военкоры.

«Я лично очень рад, что в Москве никому не приедет в голову ставить постер с горящим Киевом для веселых фото», — отметил Евгений Поддубный.

«Они наивно полагали, что их не коснется. Фотографировались на фоне инсталляции горящего моста. Рукоплескали расправам над мирными в Купянске и продолжали бить по центру Донецка», — напомнил Валентин Горшенин.

«Марки они там выпускают в честь подрыва моста, а потом к зданию СБУ едут машины парковать. Вы бы еще на шашлыки с семьёй в военную часть поехали, а потом удивлялись, а нас-то за що?» — отметил Роман Сапоньков.

Действия и реакции киевской власти и той части жителей б. УССР, которые приветствовали теракты и расправы, затрудняют сочувствие им в нынешней ситуации, отметила Анна Долгарева:

«Нет у меня сил на сочувствие Киеву. Весь сентябрь (ох, уже середина октября) — жесточайший ад. Люди, замученные и убитые в Купянске. Обстрелы Донецка, ставшие почти привычными. Ад в Харьковской области, в Красном Лимане. Убитые на Крымском мосту люди, случайные люди, ‑ и бесовский смех над их гибелью. Душу вымотало».