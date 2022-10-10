Майкоп, 10 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Адыгее замначальника полиции уличили в использовании служебного автомобиля в нерабочее время. По факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Факт злоупотребления был установлен сотрудниками управления ФСБ и службы собственной безопасности МВД по региону. Как оказалось, один из заместителей начальника полиции республики, находясь в отпуске, использовал для своих личных целей закрепленный за ним служебный автомобиль и автомобильное топливо, находившиеся на балансе центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Адыгее.

Высокопоставленный сотрудник полиции нанес ущерб, по предварительным данным, на сумму свыше 73 тыс. рублей, за что ответит по закону.