Гардез, Афганистан, 10 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактия в кишлаке Шават уезда Ахмадхейль молодой человек застрелил своего деда. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Убийство

По данным источников, убийца был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находится в состоянии психического расстройства.

Напомним, что недавно в этой провинции покончил с собой психически больной воспитанник детского дома.