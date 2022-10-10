Донецк, 10 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 10 октября в представитьельстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:07 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в 12:07 из Орловки по Куйбышевскому району Донецка боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм, а в 12:16 ВСу выпустили по Киевскому района четыре снаряда калибра 155 мм.