Москва, , 12:39 — REGNUM Соединённые Штаты контролируют все военные операции Киева, заявил глава ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский пранкерам Вовану и Лексусу.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Они позвонили ему от имени бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

Пашинский считает, что Киев должен «наших американских партнёров ставить в известность».

«Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции», — рассказал он пранкерам.

Беседа состоялась перед взрывом Крымского моста. Пашковский сказал пранкерам, что «как только вы мне скажете, что США одобряют подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться».

Он подчеркнул, что ему будет достаточно устного сообщения.