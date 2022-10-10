Баку, 10 октября 2022, 12:39 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 октября принял верительные грамоты от нового посла Великобритании Фергуса Оулда. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

Президент РА Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Великобритании
Президент РА Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Великобритании
president. az

«Думаю, что мы уже должны обратить внимание на другие сферы, кроме энергетики — торговля, расширение взаимной торговли, туризм и контакты между людьми. Я думаю, что сотрудничество в сфере образования имеет хорошие результаты», — сказал Алиев в ходе встречи.

Он добавил, что в целом доволен результатами партнёрства между странами. Президент подчеркнул, что диалог Баку и Лондона на протяжении многих лет идёт на основе взаимного уважения интересов.