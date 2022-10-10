Баку, 10 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 октября принял верительные грамоты от нового посла Великобритании Фергуса Оулда. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

president. az Президент РА Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Великобритании

«Думаю, что мы уже должны обратить внимание на другие сферы, кроме энергетики — торговля, расширение взаимной торговли, туризм и контакты между людьми. Я думаю, что сотрудничество в сфере образования имеет хорошие результаты», — сказал Алиев в ходе встречи.

Он добавил, что в целом доволен результатами партнёрства между странами. Президент подчеркнул, что диалог Баку и Лондона на протяжении многих лет идёт на основе взаимного уважения интересов.