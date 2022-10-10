Новосибирск, 10 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил неоднократный перенос сроков завершения строительства Ледового дворца спорта в Новосибирске и ослабление контроля органов власти. Об этом он заявил во время заседания совета при полпреде президента России в Сибирском федеральном округе по вопросу реализации нацпроектов.

Правительство Новосибирской области Проект Ледовой арены в Новосибирске

Кроме того, Демешин обратил внимание министра здравоохранения России Михаила Мурашко на переносы из года в год начала строительства нескольких поликлиник в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Новосибирск поручил провести проверку по факту отставания от сроков сдачи ледовой арены и причин удорожания её строительства.

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