Луганск, 10 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Линия боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике стабилизировалась, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 10 октября в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Он отметил, что на линии фронта увеличивается количество иностранных наёмников, которые воюют на стороне Киева.

«Линия боевого соприкосновения сейчас стабилизировалась, идёт планомерная работа», — сказал Марочко.

Офицер также показал вольфрамовые шарики. Ими были начинены боеприпасы, использованные накануне для обстрела пункта размещения беженцев в городе Старобельске. Такой тип боеприпасов поставили киевскому режиму США, пояснил он.

В результате обстрела в Старобельске пострадал один человек. Массовых жертв не было, так как теперь людей там не оставляют на ночь, а стараются отправить подальше от линии фронта, добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, пункт временного размещения беженцев в Старобельске был обстрелян из РСЗО HIMARS.

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