В ЛНР заявили о стабилизации линии боевого соприкосновения
Луганск, 10 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Линия боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике стабилизировалась, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 10 октября в эфире Первого канала.
Он отметил, что на линии фронта увеличивается количество иностранных наёмников, которые воюют на стороне Киева.
«Линия боевого соприкосновения сейчас стабилизировалась, идёт планомерная работа», — сказал Марочко.
Офицер также показал вольфрамовые шарики. Ими были начинены боеприпасы, использованные накануне для обстрела пункта размещения беженцев в городе Старобельске. Такой тип боеприпасов поставили киевскому режиму США, пояснил он.
В результате обстрела в Старобельске пострадал один человек. Массовых жертв не было, так как теперь людей там не оставляют на ночь, а стараются отправить подальше от линии фронта, добавил Марочко.
Как сообщало ИА REGNUM, пункт временного размещения беженцев в Старобельске был обстрелян из РСЗО HIMARS.
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