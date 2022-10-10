Иркутск, , 12:38 — REGNUM С начала 2022 года в сфере защиты прав предпринимателей прокуратура Иркутской области выявила свыше двух тысяч нарушений, более 300 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено шесть уголовных дел., сообщает 10 октября телеграм-канал надзорного ведомства.

Предприниматель Анастасия Хохлова © ИА REGNUM

Меры реагирования принимались в целях устранения административных барьеров ведения предпринимательской деятельности, снижения нагрузки на бизнес со стороны контрольно-надзорных, налоговых органов, обеспечения прав на своевременную оплату контрактов, на беспрепятственное получение публичных услуг в электронном виде и другие.

Например, на основании протеста прокурора Куйбышевского района г. Иркутска суд изменил наказание индивидуальному предпринимателю по 58 постановлениям о привлечении к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграционного учета, заменив штраф в размере 11,8 млн. рублей на предупреждение.

На постоянном контроле прокуратуры находятся вопросы оплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов. Принятые только за текущий год меры способствовали погашению задолженности свыше 200 млн. рублей.

Работа органов прокуратуры по защите прав предпринимателя и ведению открытого диалога с представителями бизнеса продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2022 года иркутские правоохранители обнародовали неутешительные итоги проверок ночных клубов. В ходе рейдов, состоявшихся в баре на улице Баррикад, выявлены продажа вина, виски, джина и рома без сопроводительных документов. Наряду с оказанием услуг общественного питания, гостям предлагались кальяны. В отношении предпринимателя возбуждено два административных производства.

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