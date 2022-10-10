* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, 10 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Два представителя официальных кругов США заявили, что правительственные чиновники Соединённых Штатов лично встретились с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые после убийства лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщает CNN, правительство США направило заместителя директора ЦРУ и специального представителя Госдепартамента США по афганским делам в столицу Катара Доху для переговоров с делегацией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В сообщении говорится, что в состав делегации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входит глава разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Хак Васик.

После того, как аз-Завахири был убит в Кабуле, Соединённые Штаты обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «вопиющем нарушении соглашения в Дохе», так как по соглашению радикалами обязались не предоставлять убежища террористам после ухода американских войск из Афганистана.

После смерти аз-Завахири США продолжали взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая переговоры об освобождении американского гражданина Марка Фририкса. Однако высшие должностные лица США и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за то время не встречались очно.

Присутствие на этой встрече заместителя ЦРУ Дэвида Коэна и главы разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Васика свидетельствует об акценте на борьбе с терроризмом.

В сентябре Белый дом назвал сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с терроризмом «незавершённой работой».

Хотя «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он сталкивается и с действиями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые обычно нацелены на хазарейцев.

Бет Санер, бывший сотрудник ЦРУ, рассказала CNN, что Коэн направил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мощный сигнал. По её словам, американские официальные лица заявили на этой встрече, что если Соединённые Штаты узнают, что члены «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане поддерживают операции против США и их союзников, американцы нанесут воздушный удар.