Уфа, 10 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поблагодарил волонтеров, которые оказывают помощь родственникам и семьям участников спецоперации (СВО). Об этом 10 октября он сообщил на заседании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Сообщается, что добровольцы наиболее активно работают в Нефтекамске, Уфе, Иглинском и Уфимском районах.

Отмечается, что волонтеры помогают с заготовкой дров на зиму, сена для скота, привозят продукты и другие товары, наводят уборку на придомовых территориях.

Хабиров поблагодарил волонтёров и руководство муниципалитетов за организацию поддержки военнослужащих и членов их семей.

«Волонтёрское движение — очень важное направление работы. Думаю, что количество обращений будет расти. К этому надо быть готовыми. Важно окружить семьи мобилизованных нашей заботой», — заявил он.