Париж, 10 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский просит президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца дать «жесткий» ответ России, передает BFM TV.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Зеленский сообщил в Twitter в понедельник, 10 октября, что разговаривал по телефону со своим французским коллегой и просит его дать «жесткий» ответ.

«Мы обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, необходимость жесткого европейского и международного ответа, а также усиление давления на Россию», — уточнил глава киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, масштаб совершённых 10 октября ударов по инфраструктуре, подконтрольной Киеву, значительно больше, чем просто вызвать положительную эмоцию у жителей России, заявил член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

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