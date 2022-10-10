Калуга, , 12:41 — REGNUM В Калужской области на сегодняшний день зарегистрировано 388 организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, из них 115 имеют государственную аккредитацию. Средняя численность работников ИТ-сферы составляет около шести тысяч человек, среднемесячная заработная плата — почти 62 тысячи рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 10 октября.

Калужские ИТ-компании активно пользуются мерами государственной поддержки Правительство Калужской области

Калужские ИТ-компании пользуются мерами господдержки. На получение льготных ипотечных кредитов специалистами отрасли было подано 67 заявок, в настоящее время одобрено 47 заявок, уже выдано кредитов на общую сумму 90,15 млн рублей. Региональным ИТ-организациям предоставлены льготные кредиты на разработку российских решений в сфере информационных технологий на общую сумму 50,0 млн рублей. Агентством инновационного развития области в рамках программ Фонда содействия инновациям поддержано девять проектов на общую сумму 68,7 млн рублей. За второй квартал возможностью уплачивать налог на прибыль, применяя льготную ставку (0%), воспользовались пять ИТ-организаций. Отсрочку от призыва на военную службу в рамках весеннего призыва получили 39 работников ИТ-компаний области. Необходимая помощь ИТ-отрасли оказывается и на региональном уровне. Соответствующими законами правительства области снижены ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% и 5%, установлено право на применение инвестиционного налогового вычета, с 1 марта этого года субъекты малого и среднего предпринимательства, которые арендуют имущество и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области, освобождены от уплаты аренды.

Ключевым в развитии ИТ-сферы региона является обеспечение устойчивого внутреннего спроса на ИТ-продукты и решения и наличие сильного кадрового потенциала. Для этого в регионе формируется образовательная инфраструктура. Созданы «ИТ-лицей», ИT-куб, детские технопарки «Академия Технолаб» и «Кванториум». Калужская область является активным участником федерального проекта «Урок цифры» и пилотного проекта Минцифы РФ по обучению детей по дополнительным программам современным языкам программирования.

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