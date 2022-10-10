Благовещенск, 10 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Амурской области православный клуб собрал более 353 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение экипировки и всего необходимого для военнослужащих, сообщило Amur. Life.

Mil.ru Мобилизация

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Люди также передавали для бойцов продукты и медикаменты. Всё собранное в ближайшее время отвезут в места дислокации резервистов из Амурской области.

«Всего в акции поучаствовали 223 человека, которые совместными усилиями собрали 353 600 рублей. На эти средства были закуплены 225 комплектов термобелья, 200 пар армейских носков, 200 армейских шапок, 100 пар двойных перчаток, 80 свитеров», — рассказал председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии священник Святослав Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в учебные центры Министерства обороны отправляются добровольцы из запаса, изъявившие желание принять участие в спецоперации в защиту Донбасса. После обучения они отправятся на территорию проведения СВО.