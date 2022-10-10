10 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского, подтвердившего удары по критической инфраструктуре на всей территории бывш. УССР.

Оксана Переможенко, , 18:37 — REGNUM Удары по критической инфраструктуре фиксируются на всей территории бывш. УССР. Об этом, как сообщают киевские средства массовой информации, заявил 10 октября Владимир Зеленский.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем СМИ сообщают о том, что сам Зеленский был в срочном порядке эвакуирован из Киева в западную часть бывш. УССР в один из секретных бункеров.

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Информацию об ударах по критической инфраструктуре на территории б. УССР обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что на территории бывш. УССР действует закон о декоммунизации и, по мнению участников обсуждения, декоммунизация должна коснуться и объектов инфраструктуры, построенных при СССР. Иные отметили, что киевскому режиму не стоило устраивать теракт на Крымском мосту.

«Всё, что построили при СССР, надо на [территории бывш. УССР] декоммунизировать», — написал Slava.

«Ну, а как он хотел? Просил — получи!» — пишет Светлана Сергеевна.

«Он хотел [превентивных] ударов? Допрыгался, клоун?» — отреагировала Светлана Б.

«Вот зачем трогали мост?..» — задалась вопросом Olga D.

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«Крымский мост, похоже, стал краем. Кровавый клоун Зе доигрался», — отметила Дина.

«Не будите спящего медведя…» — призвала Elena M.

«А как вы хотели? А вчера так радовались! Вот теперь порадуйтесь!» — не без сарказма написала Anna I., напомнив о радости представителей киевского режима подрыву Крымского моста.

«Радость за мост была недолгой», — комментирует Anastasiya.

«Вопроса, а нас за что, еще не было?» — с сарказмом поинтересовался еще один участник обсуждения.

«Радовались взрыву в Крыму. Злорадствовали. Теперь радуйтесь «фейерверкам»…» — отреагировал Okkupant V Zakate.

«Ничего хорошего, но это закономерно», — отметил Dimasste.

«Ну, было же предупреждение полмесяца назад по Харьковской и Славянской ТЭЦ», — напомнил Джон К.

«[Эта инфраструктура]… целиком и полностью построенная Коммунистической партией и людьми, которые могли и хотели. По сути, чистой воды декоммунизация», — добавил Dim.

«Так [киевский режим] за 30 лет не сделал ничего, он жил на том, что осталось от СССР. Хотели декоммунизации — получайте», — ответил ему Константин.

«Вы ж… мечтали избавиться от всего советского. Скажите спасибо, вам помогли. Теперь всего советского стало меньше. Не вижу радости», — с сарказмом прокомментировал Angel.

«Он хотел сказать «инфраструктуру, созданную злыми коммунистами»?» — подытожил Voronus.